Sandıklı'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop'u ziyaret etti.

Tortop, ziyarette, göreve yeniden seçilen Öztop ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Öztop da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçedeki esnaf odasının çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Plaket takdiminin ardından ziyaret sona erdi.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, Ankara'da temaslarda bulundu

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ankara'da bazı bakanlıklar ile kurumları ziyaret etti.

Çöl, Ankara'daki temaslarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sandıklı'mızda yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerin istişare edildiği Ankara'daki ziyaretlerimizde Aile Destek Merkezleri (ADEM), Hisar Kalesi projesi, Yeşildirek Sokak Sağlıklaştırma projesi, 5. etap TOKİ projesi, kamulaştırma işlemleri biten Sandıklı - Hocalar yolunun yapım işi, içme suyu projesi ile Karayolları Denetim İstasyonu taşınması gibi pek çok müjdeyle ilçemize döndük." ifadesini kullandı.