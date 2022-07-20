Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilçede 2021 yılında 856 patates üreticisi 31 bin dekar alana patates ekimi yaparken, bu yıl 884 üreticinin 35 bin dekar alanda patates ekimi yaptı.

Kentte, geçen yıl kilogramını 75 kuruş ila 1 lira 50 kuruşa satışı yapılan patatesin, bu yıl 6-7 liradan alıcı bulması bekleniyor.

Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, gazetecilere, yazlık patateste rekolte ve fiyatlardan üreticinin memnun olduğunu söyledi.

İlçede yazlık patates sezonunun güzel başladığını dile getiren Toptaş, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre bu sene kuraklık yok. Su sıkıntımız yok, verimde kalitede güzel. Fiyatlarımızda geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha iyi. Bu sene patates üreticilerimiz para kazanacak. Girdi maliyetleri bu seviyede kalır ve fiyatta da gerileme olmazsa üretici kazanmış olacak. Bu fiyatlar çiftçimizi memnun edecek gibi görünüyor."

Patates üreticisi Süleyman Doğan da ektiği arazideki patates rekoltesinin güzel olduğunu vurgulayarak, "Yağışlar bu yıl güzel gitti ve hastalık olmadı. Geçen yıl, kilogramını 75 kuruş ve 1 lira 50 kuruş arasında sattık. Bu yıl 6-7 lira arasında satıyoruz." ifadesini kullandı.