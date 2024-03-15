Sandıklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Sandıklı'da jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu M.T'nin (34) üzerinde bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sandıklı'da jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu M.T'nin (34) üzerinde bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.