Sandıklı'da Öğrencilere Haftada Bir Çorba İkramı
Sandıklı ilçesinde Barboros Ortaokulu'nda öğrencilerin derse adaptasyonunu artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması amacıyla haftada bir gün çorba ikram ediliyor. Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik ve okul yönetimi bu uygulamadan memnun.
Sandıklı ilçesinde Barboros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün çorba ikram ediliyor.
Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik, geçen sene böyle bir etkinliğe başladıklarını söyledi.
Öğrencilerden Aysun Özdeniz ise uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.
Okul Müdürü Salih Bulut ise el birliğiyle etkinliği sürdürdüklerini dile getirdi.
Okul yönetimi tarafından ikram edilen çorbayla, öğrencilerin derse adaptasyonunu artırmak ve kahvaltı alışkanlığının kazanması amaçlanıyor.