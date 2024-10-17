Üye Girişi
Haberler

Sandıklı'da Öğrencilere Haftada Bir Çorba İkramı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesinde Barboros Ortaokulu'nda öğrencilerin derse adaptasyonunu artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması amacıyla haftada bir gün çorba ikram ediliyor. Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik ve okul yönetimi bu uygulamadan memnun.

Sandıklı ilçesinde Barboros Ortaokulu öğrencilerine haftada bir gün çorba ikram ediliyor.

Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Özçelik, geçen sene böyle bir etkinliğe başladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Aysun Özdeniz ise uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

Okul Müdürü Salih Bulut ise el birliğiyle etkinliği sürdürdüklerini dile getirdi.

Okul yönetimi tarafından ikram edilen çorbayla, öğrencilerin derse adaptasyonunu artırmak ve kahvaltı alışkanlığının kazanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Yerel Haberler Sandıklı Eğitim Sağlık Güncel

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danla Bilic attan düşme anı VİEOSU var mı? Rojin otopsi raporu İnci Taneleri CANLI izle! 17 Ekim İnci Taneleri 19. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ekim günün maçları nereden izlenir? Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi, neden ligden çekildi? Kerem Aktürkoğlu ne paylaştı? Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı! 2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, Cemile Keklik'in kocası yaşıyor mu? Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'ın lideri Yahya Sinvar kimdir? 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.