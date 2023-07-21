Sandıklı'da Kasap Dükkanları Denetlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kasap dükkanlarına yönelik zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri ve veteriner ekipleri tarafından ilçede et ve et ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde etlerin hijyen ve saklama koşulları, gıda yönetmeliğine uygunluğu konularında inceleme yapıldı. Denetimde herhangi bir sıkıntı yaşanmazken zabıta ekipleri kurallara uydukları için esnaflara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR