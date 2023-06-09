Sandıklı'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programa, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ünal, "Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşuyla, hac vazifesini yapmış şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin. Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve bir takım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.