Sandıklı'da Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı - Haberler

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Sandıklı'da Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'da Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliklerle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından, Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir dizi etkinlik ve programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından, Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bir dizi etkinlik ve programı düzenlendi.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Şarkılar ve halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği programda, son olarak masa tenisi yarışmaları düzenlenirken dereceye giren sporculara madalyaları Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve protokol tarafından takdim edildi.

Programa, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Araz ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Işık katıldı.

Etkinlikler hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

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