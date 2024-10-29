Sandıklı'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 200 Metrelik Bayrak ile Gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı 101 ay yıldızın yer aldığı 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı kortejiyle kutlandı.

Sandıklı'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam spor salonu önünde toplanan Yavuz Selim Meslek Anadolu Teknik Lisesi'nin 300 öğrencisi üzerinde 101 ay yıldızın yer aldığı 200 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla kortej yürüyüşüne başladı. Vatandaşların da çocukları ile birlikte katıldığı yürüyüşte meşaleler de yakıldı. İstasyon Caddesi üzerinde başlayan kortej yürüyüşü Belediye Meydanı'nda sona erdi. Ay yıldızlı bayrak eşliğindeki kortej yürüyüşü bu sabah da tekrarlandı. Belediye Meydanı'nda yürüyüş sona ererken burada Kaymakam Önder Çengel ve Belediye Başkanı Adnan Öztaş'ın halkın bayramını kutlaması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir ve skeçlerin canlandırılmasıyla etkinlikler devam etti. Meydana getirilen kağnı ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Bu kağnı eşliğinde orta oyunu sahneleyen öğrenciler, o dönem cepheye mermi taşınmasını canlandırdı.

Yavuz Selim Meslek Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Ahmet Ali Tarakçı, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılına özel üzerinde 101 ay yıldızın olduğu 200 metrelik bayrakla büyük bayrak yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Okulumuzun koordinesinde Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kapsamında 'Cumhuriyeti biz böyle kurduk' fotoğrafını canlandırdık. Kağnı fotoğrafı bize verildiğinde araştırmalarımız oldu. Sandıklı'nın çeşitli yerlerinde kağnı arayışımız oldu. Esnaf Sanatkarlar Odası'nda olduğunu öğrendik. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmadı verdi" dedi.

Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yasin Yiğit de "Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünde üzerinde 101 ay yıldızın bulunduğu Türk bayrağını taşımaktan çok mutluyum. Cumhuriyetimiz herkese kutlu olsun" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),