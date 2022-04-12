Sandıklı'da asayiş denetimi yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçede yapılan asayiş denetimine katıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 80 personelin katılımıyla, ilçe merkezindeki cadde, sokak ve metruk binalarda asayiş denetimi yapıldı.

Asayiş denetimini yakından takip eden Tortop, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sandıklı'da insanların güvenlikli bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürmelerine önem verildiğini aktaran Tortop, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı bugün bu uygulamamızı yaptık ve bundan sonrada devam edeceğiz. Okullarımız şuan kapalı ve belirli bir trafik düzeni var ama okullarımız açıldıktan sonra da bu uygulamalarımız devam edecek. Bugün özellikle metruk yerlere de bakıyoruz. Afyonkarahisar'dan gelen ekiplerimizin desteği ile güzel bir çalışma yaparak asayişe yönelik olumsuz unsurları tespit etmeye çalışıyoruz. Yapılan asayiş denetimleri artarak devam edecek."