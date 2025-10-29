Sandıklı'da 'Ailemle Obeziteyle Savaşıyorum' Semineri Düzenlendi
Sandıklı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen seminerde öğrenci ve velilere obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma amaçlandı. Sağlık uzmanları, obezitenin nedenleri ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yaptı.
Sandıklı Kaymakamlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamına seminer gerçekleştirildi.
Sandıklı 75. Yıl İlkokulu öğrenci ve velilerine yönelik "Ailemle obeziteyle savaşıyorum" seminerinde, ???????sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlanıyor.
Etkinlikte, ilçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından obezitenin nedenleri, doğru beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve aile içi destekle sağlıklı yaşam bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.
Aileler, çocuklarıyla sağlıklı yaşamın önemini pekiştirirken, öğrenciler de bilinçli beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalık kazandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel