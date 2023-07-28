Sandıklı'da 9 alanda çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü

Sandıklı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınlarda ekili tarım arazileri zarar gördü. Yangınlar, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sandıklı Belediye Başkanı, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve su kullanımında hassas davranmalarını istedi.

Sandıklı'da 9 alanda çıkan yangında, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 9 bölgede yangın çıktı.

İhbar üzerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangınlar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Bekteş köyünde yaklaşık 10 dekarlık ekili arazi ile Sorkun köyünde bir otomobil zarar gördü.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de sosyal medya hesabından "Bugün ilçemizde 9 farklı noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerimizin özverili ve yoğun çalışmaları sonucu ivedilikle söndürülmüştür. Aşırı sıcak olan bugünlerde daha dikkatli olunmasını ve özellikle su kullanımında daha hassas davranılmasını rica ediyoruz."paylaşımında bulundu.

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