Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sanayi esnafını ziyaret etti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Çöl, yaptığı açıklamada, Yeni Sanayi Sitesi'nin bütün altyapı işlemlerinin yakın bir zamanda bitmesini beklediklerini söyledi.

Yağmur suyu hattı, içme suyu hattının yenilenmesi, kapalı olan rögarların açılması, elektrik hatlarının yer altına alınması gibi işlemleri sabırla bekleyen esnafa teşekkür eden Çöl, ilçede beton yol çalışmasını ilk defa burada uygulanacağını kaydetti.

Çöl, çok sağlam ve ilerleyen senelerde deforme olmayacak beton yolu tercih ettiklerini ifade etti.