Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Gökçe'nin Konserini İptal Etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'taki konserini, 'Onur Haftası'na destek verdiği gerekçesiyle iptal etti. Çöl, Gökçe için 'Sandıklı sınırlarına giremez' mesajı paylaştı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Çöl, konserin iptaline gerekçe olarak, Gökçe'nin 'Onur Haftası'na destek verdiği 'İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love' mesajını gösterdi. Başkan Çöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'te planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"

'YAPMIŞ OLDUĞU PROGRAMLARA KESİNLİKLE KATILAMAZ'

Konuyla ilgili açıklama da yapan Çöl, "Sandıklı'mızda Turizm Festivali gelenek halinde devam ediyor. Biz de özellikle gurbetçilerimizin Sandıklı'ya geldiği ağustos ayı içerisinde onları ağırlamak mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki bunları organizasyon firmaları ile yapıyoruz. Bu dönem içerisinde de bir sanatçımız ile ilgili programını iptal ettim. Böyle bir yaklaşımı, böyle bir düşüncesi olan, Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren mesajlar yayımlayan bir kişinin, LGBT'yi destekleyen birisi bizim ilçemizde bırakın sahneye çıkmayı 'Sandıklı'ya giremez' diye bir ifade kullandım. Sandıklı Belediyemizin yapmış olduğu programlara kesinlikle katılamaz. Böyle program içinde bulunamaz anlamındadır. Yoksa Sandıklı'mız, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesidir. Antalya, İstanbul, Bursa, Denizli, Muğla her tarafı birbirine bağlayan ciddi bir yol güzergahında bulunan bir ilçedir. Bu vesile ile yoldan geçen herkesin kimliğini falan kontrol etmiyoruz. Bu sadece bu anlamda kullanılan bir cümleydi. Bizim etkinliklerimizde bu düşünceye sahip insanlar bulunmadı. Bulunamaz. Bulunmayacaktır. Bunu açık ve net bir ifade ile ifade etmek istiyorum" dedi. (DHA)