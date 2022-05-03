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Sandıklı Belediye Başkanı Çöl sürücülerle bayramlaştı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı Belediye Başkanı Çöl sürücülerle bayramlaştı

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, trafik denetimi sırasında vatandaşların bayramını kutladı.

ANTALYA (AA) - Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, trafik denetimi sırasında vatandaşların bayramını kutladı.

Çöl, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda Bölge Trafik Amirliği'nce yapılan trafik denetimini ziyaret etti.

Denetim için durdurulan araç sürücülerinin Ramazan Bayramlarını tebrik eden Çöl, meyve kurusu ve çiçek hediye etti.

Çöl, burada yaptığı açıklamada, "Yolda denetim gerçekleştirilen emniyet ekiplerimizin ve sürücülerimizin bayramını kutlamak için bugün buradayız. Yolculuk yapan kıymetli hemşerilerimize ve yolcularımıza belediyemiz tarafından üretimini gerçekleştirdiğimiz çiçek ve meyve kurularını takdim ettik. Onlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız yolculuklar ve dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Mustafa Çöl, Tragger, Antalya, Güncel, Haberler

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