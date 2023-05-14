Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sandık başında 'toplu oy kullanımı' kavgaları

Sandık başında 'toplu oy kullanımı' kavgaları

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde İYİ Parti sandık kurulu üyesi, toplu oy kullanmak isteyen gruba itiraz edince üzerine kaynar su döktükleri suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Akçakale ilçesine bağlı Kardeşler Mahallesi'nde toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerini uyaran CHP ve HDP'li sandık görevlilerine tehditte bulunarak tekme-tokat vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAYNAR SU DÖKTÜ

Gündaş Mahallesi'nde ise toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerine engel olmak isteyen İYİ Parti sandık kurulu üyesi Fettullah Işıkakdoğan'ın üzerine kaynar su döktü. Karın bölgesinde yanık oluşan Işıkakdoğan, Akçakale Devlet Hastanesi'nden rapor alarak şikayetçi oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Blok oy kullanılmasına karşı çıkan CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na bağlı İl Hukuk Komisyonu üyesi Ronahi Paydaş, kendilerinin de saldırıya uğradığını söyledi. Paydaş, sandık görevlilerinin tedaviye alındığını ve konuya ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Şanlıurfa Hisarcık Akçakale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title