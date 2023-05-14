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Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

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Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına sandık gitti.

Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

ADIYAMAN - Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına sandık gitti.

Ülkemizde seçmen saat 08.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Adıyaman'da bin 452 sandıkta, 399 bin 303 seçmen sandık başına gidecek. Sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

Seyyar sandık talep eden 16 kişinin ayağına seyyar sandık götürüldü. Sadık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından, oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor.

Seçimin ülkemize hayırlı olması dileklerini ileten hasta ve yaşlı vatandaşlar, hasta ve yaşlı oldukları için sandığa gidemediklerini belirterek, sandığın kendi ayaklarına kadar gelmesinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Güncel

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