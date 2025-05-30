Sanchez ve Golob'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

Sanchez ve Golob'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesi ve insani yardımın derhal ulaştırılması için ortak bir çağrıda bulundu. İki lider, uluslararası haklar ve barış vurgusu yaparak çözümün 'iki devletli' olması gerektiğini belirtti.

MADRİD, 30 Mayıs (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'de devam eden şiddetin sona erdirilmesi ve bölgeye derhal insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Perşembe günü Golob ile Madrid'deki görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Sanchez, "İspanya ve Slovenya, Filistin halkının içinde bulunduğu felaket boyutuna ulaşmış durumları hakkında aynı vizyonu paylaşıyor" dedi.

Sanchez, "bir yıl önce iki ülkenin de Filistin Devleti'ni tanıdığını" hatırlattı.

Sanchez, "Söz konusu tanımanın İsrail'e karşı atılan bir adım olmadığını her zaman söyledik. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırılarını kınıyor ve halen Hamas'ın elinde esir olan rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin "uluslararası haklar ve barıştan yana" olduğunu da dile getiren Sanchez "iki devletli" çözümün çatışmanın "mümkün olan tek çözümü" olduğunu vurguladı.

"Biz Avrupa Birliği'nin tamamının İsrail'e yönelik silah ambargosuna katılmasını ve İsrail'e karşı yaptırımların genişletilmesini savunuyoruz" diyen Sanchez, Ukrayna ve Gazze konularında sergilenen farklı tutumların "çifte standart" olduğunu belirtti.

Gazze'deki "insani felakete" değinen Slovenya Başbakanı Golob ise, "Filistin Devleti'ni tanımamızın birinci yılında özellikle uluslararası haklara odaklanan özel bir açıklama imzalamış bulunuyoruz. Dolayısıyla ateşkes yapılmasını, rehinelerin evlerine dönmesini ve insani yardım girişinin derhal sağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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