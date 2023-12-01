Sanchez ve Albares diplomatik kriz yaşadıkları İsrail ile tansiyonu düşürmeye çalışıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, diplomatik kriz yaşadıkları İsrail ile tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar yapsa da hükümet içinde İsrail'e karşı sert eleştiriler devam etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, diplomatik kriz yaşadıkları İsrail ile tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalar yapsa da hükümet içinde İsrail'e karşı sert eleştiriler devam etti.

Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in savaş kabinesi üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İsrail'in İspanya'nın ortağı ve dostu olduğunu ilettim. Hamas'ın 7 Ekim'deki terörist saldırılarını bir kez daha kınadım. İspanya tüm rehinelerin hemen serbest bırakılmasını istiyor." paylaşımında bulundu.

İsrail'in bu terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı olduğunu ifade eden Sanchez, "Diğer yandan İspanya'nın Gazze'deki sivillerin ölümünü dayanılmaz bulduğunu ve İsrail'in uluslararası insani hukuka uyması gerektiğini bir kez daha teyit ettiğini" kaydetti.

Dışişleri Bakanı Albares de EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, "İsrailli mevkidaşı ile dün görüştüğünü, bu ülkenin kendisini savunma hakkı olduğunu ancak bunu uluslararası insan haklarına uygun yapması gerektiğini" aktararak, "İsrail ile iyi ilişkilerimizi devam ettirme arzusundayız." ifadesini kullandı.

İsrail'in Madrid Büyükelçisini geri çağırmasıyla büyüyen iki ülke arasındaki diplomatik krizde, Sanchez ve Albares tansiyonu düşürmeye çalışsa da, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar partisinden olan, Sosyal Haklar Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

Basına açıklama yapan Bustinduy, "Uluslararası toplum İspanya örneğini takip ederek, İsrail'in Gazze'deki haksız barbarlığına son vermek için harekete geçmeli." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları için "dayanılmaz, sürdürülemez, kasıtlı" ifadelerini kullanan Bustinduy, "Tarih, Gazze'de Filistin halkı dayanılmaz ve haksız bir barbarlığın acısını çekerken başka yöne bakmamızı veya sessiz kalmamızı affetmeyecek." şeklinde konuştu.

Bustinduy, gerek İspanya'nın gerekse AB'nin dış politikadaki temel ilkesinin "açık bir şekilde insan hakları ihlallerinde bulunanların mahkeme önünde cevap vermesini sağlamak olması gerektiğini" ifade etti.

İspanya Başbakanı Sanchez'in Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile 23-24 Kasım'da İsrail, Filistin ve Mısır'ı kapsayan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar İsrail tarafından tepki çekmişti.

Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliğinin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." şeklinde konuşmuş ve "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüz binlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" söylemişti.

Devlet televizyonu RTVE'ye dün demeç veren Sanchez, "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz. İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız ve erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor." ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalarından 4-5 saat sonrasında İsrail, Madrid Büyükelçisini istişare için merkeze çağırmıştı.