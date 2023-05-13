Sanchez, Biden ile görüşmesini 'memnuniyet verici' olarak değerlendirdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Joe Biden ile memnuniyet verici bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Beyaz Saray'da Biden ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Sanchez, "İki taraf için de çok memnuniyet verici bir görüşme olduğunu sanıyorum. Başkan Biden'ın demokratik değerlerin savunulmasına bir örnek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sanchez, "Amerika'da, Avrupa'da ya da dünyanın geri kalanında demokratik değerlerin sorgulandığı bir dönem yaşıyoruz ve burada Biden'ın taahhüdünün altını çizmek önemlidir. Dünyanın Biden gibi iyi mücadelelere kendini adamış bir başkana ihtiyacı var. Demokratik değerlere bağlılığı herkese örnektir. İspanya ve ABD, cinsiyet eşitliği veya LGBTI halkının hakları gibi değerleri paylaşıyor." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 45 dakika süren Biden ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşının da önemli konulardan biri olarak ele alındığını kaydeden Sanchez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün savunulması konusunda NATO'nun birlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaşın tek saldırganı ve tek isteyeni" olarak tanımlayan İspanya Başbakanı, "Barışın adil ve kalıcı olması için BM tüzüğünde belirlenen ilkelerle uyumlu olması gerekir. Biz de buradan Ukrayna'ya destek mesajımızı yayınladık. Açılan herhangi bir diplomatik görüşmenin öncelikle Ukrayna'nın desteğini alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Biden ile görüşmesinde ayrıca yapay zeka, dijitalleşme, enerji geçişi ve bununla bağlantılı olarak iklim değişikliği sorunu, ABD'nin şu anda önemli gündem maddelerinden olan göç krizi ve ABD'nin fiyat politikasından dolayı İspanya için önemli bir sorun olan siyah zeytin satışını konuştuklarını aktardı.

Yenilenebilir enerjinin maliyet açısından çok daha rekabetçi olduğunu aktaran Sanchez, gelecek İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP28) için birlikte çalışmalarının gerekliğinin altını çizdi.

Eski ETA üyelerinin yerel seçimlerde aday gösterilmesi tartışması

Öte yandan, İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde Bask bölgesindeki EH Bildu partisinin eski ETA üyesi 44 kişiyi aday listesine almasıyla ilgili ülkesinde yaşanan siyasi ve hukuki tartışmalarla ilgili bir soruya da cevap veren Sanchez, şöyle konuştu:

"Bazı şeyler yasal olabilir ama ahlaksızdır. Bizim terörle ilgili her konuda net bir duruşumuz var. Her zaman demokratların birliği için çalıştık. ETA demokrasinin zaferi olarak 12 yıl önce kendini feshederek ortadan kalkmıştır. Siyasi liderlerin görevi de terör kurbanlarını tanımak ve desteklemektir. Bu insanların (aday gösterilen ETA üyeleri) kamusal hayata katkıda bulunabilecekleri tek şey, kurbanlara karşı af dilemek ve tövbe etmektir."