Sancaktepe Muhtarlar Toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün Katılımıyla Gerçekleşti

Sancaktepe Muhtarlar Toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün Katılımıyla Gerçekleşti
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Sancaktepe İlçesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında, mahallelerin ihtiyaçları ve yerel yönetim iş birliği konularının ele alındığı bir ortamda yapıldı. Toplantıda muhtarlar taleplerini iletti.

SANCAKTEPE İlçesi Muhtarlar Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapıldı.

Sancaktepe İlçesi Muhtarlar Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıya, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve muhtarlar katıldı.

Vali Gül, misafirperverliği için Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e teşekkür ederek, Sancaktepe'nin İstanbul'un gelişime açık güzide ilçelerinden biri olduğunu kaydetti. Toplantıda söz alan muhtarlardan gelen talepleri tek tek not alan Vali Gül, konuların takipçisi olacaklarını belirterek görüşmenin sonunda Başkan Alper Yeğin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe Belediyesi'nin Sancaktepe'nin geleceği adına devletin tüm kurumlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, "Öncelikle Sayın Valimizin ziyaretinden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İlçemiz adına çok verimli bir toplantı gerçekleştirerek Mahallelerimizin ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Katılımlarından ötürü İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'e Sancaktepe İlçe Kaymakamı Sayın Naif Yavuz'a Toplantıya katkı sunan tüm muhtarlarımıza ve ilgili kurum temsilcilerine teşekkür eder, toplantının Sancaktepe'miz adına hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

İlçenin öncelikli projeleri ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındığı toplantıda Başkan Yeğin, ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Toplantıda, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerileri ele alınırken, yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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