Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve cip çarpıştı: 5 yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir TIR'ın lastiği patladı ve aynı yönde ilerleyen bir cipe çarptı. Kazada TIR şoförü ve cipte bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.