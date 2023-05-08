Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sancaktepe'deki ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

Sancaktepe'deki ev yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Sancaktepe'de, bir dairede çıkan yangın nedeniyle 6 kişi dumandan etkilendi.

Sancaktepe'de, bir dairede çıkan yangın nedeniyle 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Sümbül Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Binada dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairede ve binanın bazı bölümlerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

Sancaktepe Yenidoğan İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title