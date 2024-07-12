Sancaktepe'deki bir binaya silahla ateş açıldı, polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı

Sancaktepe'deki bir binaya silahla ateş açıldı, polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

İnönü Mahallesi Akbudak Sokak'taki binaya kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.