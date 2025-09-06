Haberler

Sancaktepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Araç Hasar Gördü

Güncelleme:
Sancaktepe'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, biri polis aracı olmak üzere toplam 8 araçta hasar oluştu. İlk kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de, ardı ardına meydana gelen 2 trafik kazası nedeniyle biri polis otosu olmak üzere toplam 8 araçta hasar meydana geldi.

TEM Otoyolu'ndan Sultanbeyli'ye doğru seyreden 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Bu sırada aynı yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan birinin savrularak park halindeki hafif ticari araca çarpmasıyla ticari araç öne hareket etti ve olay yerindeki polis otosuna çarptı.

Güvenlik güçlerince şerit çekilerek, yolda önlem alındı. İlk kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yan yolda aksayan trafik, hasar alan 8 aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
