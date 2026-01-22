Haberler

Sancaktepe'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de, 2'si İETT otobüsü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu