Sancaktepe'de yol ortasında üzerine oturup, darbetti Güncel Haberler Sancaktepe'de bir kişi, yerde düşürüp üzerine oturduğu adamı sokak ortasında dakikalarca darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında sokak üzerinde karşılaşan iki kişi, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. ÜZERİNE OTURUP DEFALARCA VURDU Tartışan taraflardan biri, kendisinden yaşça büyük kişiyi yere düşürüp, üzerine oturarak, tokat ve yumruk atmaya başladı. Sokaktan geçen araçlara da eliyle 'geç' işareti yaparak, üzerine oturduğu kişiyi darbetmeyi sürdürdü. Şiddet olayı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sancaktepe 3. Sayfa Güncel Haberler

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