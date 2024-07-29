Üye Girişi
Haberler

Sancaktepe'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe'de silah ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, evde bulunan silahlar ve mühimmatla birlikte adli makamlara sevk edilecek.

Sancaktepe'de, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ç.B. isimli zanlı gözaltına alınırken, evde otomatik tabanca, tabanca, pompalı tüfeğin yanı sıra 150 fişek ile 3 pompalı kartuşu bulundu.

Toplam 8 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe Operasyon Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

 AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı

Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title