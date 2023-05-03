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Sancaktepe'de virajı alamayıp kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sancaktepe'de virajı alamayıp kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Sancaktepe'de, virajı alamayarak önce kaldırımdaki beton dubalara ardından da yol kenarında bulunan ağaç ve tel örgülere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sancaktepe'de, virajı alamayarak önce kaldırımdaki beton dubalara ardından da yol kenarında bulunan ağaç ve tel örgülere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde seyir halinde olan 34 DZ 6123 plakalı otomobilin sürücüsü Esra T. viraja girdiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki beton dubalara ardından da yol kenarında bulunan ağaç ve tel örgülere çarpıp durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Sancaktepe Osmangazi Eyüp Güncel Haberler

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