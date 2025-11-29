Sancaktepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 21 yaşındaki C.K. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 572 gram uyuşturucu madde ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sancaktepe'de yürütülen çalışmalarda, şüpheli C.K'nin (21) uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Osmangazi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli C.K'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada 572 gram uyuşturucu madde ve cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel