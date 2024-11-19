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Sancaktepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Sancaktepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
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Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Sancaktepe'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Kasım'da Sarıgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, N.Y, S.A, S.P. ve T.U. gözaltına alındı.

Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve hap, 250 parça paketlenmiş halde toplam 501 gram narkotik madde, hassas terazi, 5 cep telefonu, 30 bin 900 lira ve 12 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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