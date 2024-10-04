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Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Sancaktepe'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekiplerinin takibiyle 2 kilogram 250 gram uyuşturucu ile birlikte gözaltına alınan şüpheli N.Ü., tutuklandı. Operasyonda evde 842 gram uyuşturucu ve büyük miktarda nakit para da ele geçirildi.

Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Meclis Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu saklandığı ve bir araçta uyuşturucu bulundurulduğu belirlendi.

Adrese ve araca 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda şüpheli N.Ü. gözaltına alındı. Araçta 2 kilogram 250 gram uyuşturucu, evde ise 842 gram uyuşturucu, 149 bin 430 lira, 720 dolar, 100 avro ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 Ekim'de sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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