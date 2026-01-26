Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sancaktepe'de bir adrese ve araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 83 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
