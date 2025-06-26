Sancaktepe'de Trafik Tartışması, Sürücüye Ceza

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Sancaktepe'de trafikte aracından inerek başka bir sürücüyle tartışan sürücüye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilerek ceza verildi.

Sancaktepe'de trafikte seyir halindeyken araçtan inerek başka bir sürücüyle tartışan sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe'deki bir cadde üzerinde aracından inen sürücünün başka bir aracın sürücüsüyle tartıştığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilerek yakalanan K.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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