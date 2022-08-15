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Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İmam Rabbani Caddesi'nde seyir 33 ABN 488 plakalı otomobil ile 34 BU 1713 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki iki kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar sağlık ekibince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Sancaktepe İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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