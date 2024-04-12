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Sancaktepe'de silahlı saldırıda ölüm: 3 şüpheli tutuklandı

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Sancaktepe'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sancaktepe'de 4 Nisan'da Mesut A'nın aracından indiği sırada uğradığı ve hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.

Saha çalışması yapan ve güvenlik kameraların inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri ve saldırıda kullandıkları aracı Eyüpsultan'da yanmış buldu. Kimlik belirleme çalışmalarını da tamamlayan ekipler, operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe Eyüpsultan Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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