Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin yaşadığı binaya silahla açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir binaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, binanın farklı noktalarına ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi. Saldırı sırasında binanın önünde bulunan bir kedi, kurşunların isabet etmesi sonucu öldü.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli O.Ç'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisinin yaşadığı binaya silahla ateş açtığı öğrenildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan binaya silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, silahla ateş açıldığı sırada bölgeden kaçmaya çalışan bir kediye kurşunların isabet ettiği görülüyor.