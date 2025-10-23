Haberler

Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Güncelleme:
Sancaktepe'de bir zanlının silahlı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik bir grup, gece saatlerinde otomobille gelen saldırganlar tarafından hedef alındı. Olay sonrası şüpheli Mahir G. yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe'de, bir zanlının silahlı saldırısına uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde otomobille gelen 4 kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Araç içerisindeki Taner ve Edip Güçin ile Adıgüzel Kılıçkan ağır yaralandı, Adem Kaya ise saldırıyı yara almadan atlattı.

Şüpheli kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaralanan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin maktul 3 kişiyle akraba olduğu öğrenildi.

Farklı suçlardan 5 suç kaydı olduğu öğrenilen Mahir G'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, zanlının araca doğru ateş ettiği, bu sırada yanında bulunan bir kişinin de araca taş attığı görülüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
