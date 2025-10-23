Haberler

Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü

Sancaktepe'de sokakta yürüyen 3 kişi, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Sancaktepe'de sokakta yürürken saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 kişiye, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı uğrayan kişiler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla birlikte yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin, daha önce 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
