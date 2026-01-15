Haberler

Sancaktepe'de silahlı eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sancaktepe'de, silahlı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 36 yaşındaki E.A., üzerinde ruhsatsız tabanca ve çelik yelekle birlikte yakalanarak tutuklandı.

Sancaktepe'de, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve güvenliğin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 Ocak'ta İnönü Mahallesi'ndeki otoparkta durumundan şüphelenilen bir kişi tespit edildi.

Otoparkta yapılan kontrollerde şüpheli E.A'nın (36) üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheli, sorgusunda silahlı eylem gerçekleştirmek amacıyla adrese geldiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez

3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza asla izin vermez
En-Nesyri'nin penaltısı Fas'ı finale taşıdı: Sevinç görüntüleri gündem oldu

Dün gecenin en çok konuşulan görüntüsü
Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var

Aylardır yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten haber var