Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı Güncel Haberler İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 EY 8148 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü. Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Sancaktepe Osmangazi İtfaiye Güncel Haberler

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