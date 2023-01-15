Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı
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İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 EY 8148 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel