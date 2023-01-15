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Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

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İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 EY 8148 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Sancaktepe Osmangazi İtfaiye Güncel Haberler

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