Üye Girişi
Haberler

Sancaktepe'de Sahte Polis Kartları ve Silah Ele Geçirildi

Sancaktepe'de Sahte Polis Kartları ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de durdurulan araçta yapılan aramada sahte polis tanıtım kartları, silah ve el telsizleri bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe'de uygulama sırasında durdurulan araçtan silah, el telsizi, çakar tertibatı ve polis izlenimi vermek için kullanılan sahte tanıtım kartları ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım gecesi Safa Mahallesi'nde Atatürk ile Bahçelievler caddeleri kesişimindeki uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Trafikten men edildiği belirlenen B.A.Ö. idaresindeki 06 BUZ 496 plakalı araçta yapılan aramada, çakar tertibatı ve bir bakanlığa ait sahte tanıtım kartı ile 2 el telsizi ve bir miktar para bulundu.

Sürücünün üst aramasında ise 1 tabanca ile sahte oldukları anlaşılan 3 adet "polis emeklileri derneği" ibareli tanıtım kartı, 3 adet "emniyet ve huzur polis haberleri gazetesi" ibareli muhabir kartı ve 2 adet "polis emeklileri derneği" ibareli araç tanıtım kartı ele geçirildi.

B.A.Ö. ile araçta bulunan B.T. ve yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada B.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs"ten suç kaydının olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

 Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti

 Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti
Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esas Oğlan hangi platformda yayınlanıyor? Esas Oğlan 1. bölüm full HD tek parça izle (ŞİFRESİZ)! Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Büyükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Beşiktaş-İsrail takımı maçı ne zaman? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 22-23 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.