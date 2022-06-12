Sancaktepe'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Sancaktepe'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Sancaktepe'de iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sancaktepe'de iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçuyla ilgili çalışmalar kapsamında Osmangazi Mahallesi'nde yer alan iş merkezindeki elektronik ürün mağazasında sahte alkol bulundurulduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi.

Ekiplerce adreste yapılan kontrollerde birer litrelik 19'ar şişe viski ve votka, 13 boş içki şişesi, 59 TAPDK bandrolü ile 37 yabancı bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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