Sancaktepe'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sancaktepe'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Sancaktepe'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi'nde ilerleyen M.C. idaresindeki 34 SN 025 plakalı otomobil refüje çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü M.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.