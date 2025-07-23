Sancaktepe'de Park Halindeki Kamyonette Yangın

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Sancaktepe'de park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, alevlerin otluk alana sıçramasıyla geniş bir alanı etkiledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Sancaktepe'de park halindeki kamyonette çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi'nde park halindeki 34 HD 1305 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten sıçrayan alevler, aracın yakınındaki boş arazide otların tutuşmasına neden oldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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