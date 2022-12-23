Sancaktepe'de otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler İstanbul Sancaktepe'de otomobille çarpışarak devrilen cipin sürücüsü yaralandı. İstanbul Sancaktepe'de otomobille çarpışarak devrilen cipin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen Dilek K. idaresindeki 34 BMR 36 plakalı cip ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BPV 112 plakalı otomobil Sancaktepe mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup devrilen cipin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Sürücü Dilek K, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasından sonra normale döndü. Kaynak: AA / Güncel TEM Otoyolu Sancaktepe Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sancaktepe'de otomobille çarpışan cipin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.