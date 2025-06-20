Sancaktepe'de Otomobil Tır ve Hafriyat Kamyonu Arasında Sıkıştı: 2 Yaralı

Sancaktepe'de Otomobil Tır ve Hafriyat Kamyonu Arasında Sıkıştı: 2 Yaralı
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Sancaktepe'de seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de, seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alaettin Y. yönetimindeki 34 KEE 738 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikametinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AKJ 004 plakalı tır ile 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonu arasında sıkışarak ezildi.

Kazada, büyük çapta hasar gören otomobilin sürücüsü Alaettin Y. ile Kadriye Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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