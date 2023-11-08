Sancaktepe'de otomobil saldırısı: Yeni detaylar ortaya çıktı

Sancaktepe'de park halinde bulunan otomobiline bindiği esnada saldırıya uğrayan sürücü, kaçmaya çalışırken çevredeki araçlara çarptı. Olayın detaylarına göre, saldırıya uğrayan sürücü, kız arkadaşının tartıştığı iki ağabeyi tarafından saldırıya uğradı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de iki kişinin otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücüye saldırdığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Sancaktepe'de park halinde bulunan otomobiline bindiği esnada, iki şahıs tarafından saldırıya uğrayan ve kaçmaya çalıştığı esnada çevredeki araçlara çarpan sürücü ile kendisine saldıran iki kişi polis tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, aracına binip kaçmaya çalışan kişinin, kız arkadaşının tartıştığı iki ağabeyi tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay Sancaktepe'de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre Y.D. isimli bir kişi park halinde bulunan otomobiline bindiği esnada cadde üzerine otomobilleriyle gelen 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Park halindeki otomobiline binen Y.D. saldırganların üzerine koştuğunu fark edince aracının kapılarını kilitledi. Saldırganlar Y.D.'nin otomobiline tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Saldırıdan kaçmaya çalışan Y.D. kaçmaya çalıştığı esnada önünde ve arkasında park halinde bulunan iki araca çarptı. Y.D. otomobiliyle bulunduğu yerden kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin yanında bulunan bir kadın ise otomobile binmeye çalıştı. Hem park halindeki iki araca hem de yolda beklemekte olan bir araca çarparak kaçmayı başaran Y.D., araca binmeye çalışan kadını geride bırakarak uzaklaştı.

Olaya ilişkin polis tarafından yapılan çalışmalarda, aracına binen Y.D.'ye saldıran ve adlarının O.G.ile O.G.olduğu öğrenilen şahıslar ile Y.D. gözaltına alındı. Yapılan incelemede, Y.D.'nin, kız arkadaşının ağabeyleri O.G. ve O.G. ile tartışma yaşadığı, tartışmanın büyümesi sonucu olay yerinden aracıyla kaçtığı sırada O.G. ile O.G.'nin saldırısına uğradığı ve kaçarken diğer araçlara çarptığı belirlendi.

Y.D. isimli şahıs, "mala zarar verme" suçundan, O.G.ve O.G.isimli şahıslar ise "tehdit - hakaret" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.