Sancaktepe'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 34 EFT 223 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 HVD 517 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 EFT 223 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
