Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti - Haberler

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Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Sancaktepe'de seyir halinde ki motosiklet sürücüsü ıslak zeminin etkisiyle otomobil ile çarpıştı.

İstanbul Sancaktepe'de seyir halinde ki motosiklet sürücüsü ıslak zeminin etkisiyle otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Sancaktepe sevenler caddesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeride düştü. Islak zeminin etkisiyle şeridini kaybeden sürücü ters şeritte seyir halinde olan otomobil ile çarpışarak otomobilin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anında olay yerinde bulunan çevre sakinleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü sağlık ekiplerince adli tıp morguna götürüldü. Öte yandan olay yerinde oluşabilecek başka kazaları önlemek amacıyla polis ekipleri asayişi sağladı. Polis ekipleri kaza hakkında araştırmalarını başlattı.

(Mustafa Ayabakan/İHA)

Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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