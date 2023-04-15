Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sancaktepe'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Sancaktepe'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul Sancaktepe'de, içerisinde çeşitli tadilat malzemelerinin bulunduğu bir aracı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sancaktepe'de, içerisinde çeşitli tadilat malzemelerinin bulunduğu bir aracı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Akpınar Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan araştırmada, otomobili çalan zanlıların S.Y. ve S.A. olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan ekipler, incelenen görüntüler üzerine şüphelileri ilçede gözaltına aldı.

Araçta yapılan incelemede, torpido gözünün zorlanarak açıldığı ve aracın kontak kısmındaki kabloların söküldüğü belirlendi.

Çalınan araç ve içerisindeki malzemeler sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "otomobil hırsızlığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title